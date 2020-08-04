特斯拉執行長、太空探索公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在推特表示，「金字塔顯然是外星人建造的」。這條推文被網友瘋狂轉發超過8.8萬次，點贊近55萬次，不僅引起熱議，甚至驚動埃及官員親自出面回應，「希望馬斯克能更加瞭解埃及歷史」，也歡迎他親自來埃及看看。

據《今日美國報》2日報導，不清楚馬斯克此番言論究竟是認真的還是開玩笑，但這條推文讓他得到了埃及的「正式邀請」。埃及國際合作部長馬沙特轉推了馬斯克的推文，並回應，她邀請馬斯克親自到埃及來探索金字塔的建造的秘密。埃及考古學家哈瓦斯也在社交媒體上發佈影片稱，馬斯克的說法「完全是幻想」。他表示，「我發現了金字塔建造者的墳墓，這些墳墓告訴所有人，建造金字塔的就是埃及人」。

分析認為，馬斯克的怪異言論可能源自美國某種陰謀論，部分陰謀論者主張，是外星人建造了金字塔，他的推文下也有人表態支持上述觀點。不過，馬斯克發布推文後，又轉發英國廣播公司（BBC）介紹金字塔建造者的文章，他還寫道：「BBC的這篇文章對金字塔建造問題進行了合理的說明」。

(中時 )