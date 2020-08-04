（迷你辦公室進駐林口！大瀚環球商務中心進駐林口新創園A7棟。圖／業者提供）

辦公市場發燒，迷你辦公室也開始進駐新北市林口，知名商務空間品牌大瀚環球商務中心4日表示，大瀚甫於7月底，與經濟部中小企業處正式完成簽約，以委託營運轉移(OT)標案的方式，取得原世大運選手村-新北市林口新創園A7棟的經營權，預計於2021年4月正式開幕。

林口世大運選手村將搖身一變成為複合式新創大樓。大瀚表示，大瀚環球商務中心打造複合空間聚落，於7月底已正式與經濟部中小企業處完成簽約，以委託營運轉移(OT)標案的方式，取得原世大運選手村-新北市林口新創園A7棟的經營權，將集結共享辦公、生活服務、共享居住三大功能的全新理念，以及共享廚房、餐酒空間、直播多功能會議場地與閱覽室等空間，令這棟原本20層樓共約5000坪的住宅建物，轉型成為林口商業指標大樓，多元功能將可一站滿足。

大瀚表示，大瀚目前擁有大瀚環球商務中心、美莎廣場、富碧公寓三個品牌，分別以商務辦公、零售、住宿訴求為主要空間產品。

其中大瀚環球商務中心，在全台已有12個營運據點。

至於美莎，則於台北天母、台中，發展兩個據點。

去年更首創「共享商場」，結合商務中心與美莎小型展售空間，將特色店家帶入台中「大魯閣新時代購物中心」9F，融合工作與展售空間。

大瀚在林口新創園除空間硬體的巧妙結合，並與資策會轉投資的資育公司進行策略聯盟，提供更多加速器的資源與專業服務，在此將可見大瀚環球、美莎廣場、富碧公寓與資育公司等幾個品牌的完美結合。

大瀚環球商務中心董事長蔡明璋表示，近年來林口人口快速成長，至今年4月已突破11萬人，受惠於機場捷運通車、華亞工業區、以及預計2025年開發完成的林口媒體園區：包含民視、TVBS、三立、東森等媒體進駐，同時有三井outlet二期的開發，大瀚相當看好當地發展，期望本身的多年的商業地產營運經驗，挑戰不同的營運模式，將多元複合空間帶入林口，注入不一樣的商業氛圍。

至於最新據點林口，大瀚表示，2018年政府已將原有世大運選手村A6、A7、B5棟及A3棟一樓等空間，轉型為林口新創園-為台灣最大國際創業聚落，總使用面積達14618坪，於2019年正式啟用，當時A6、B5兩棟空間經過招商階段皆達滿租，約有132家新創業者及政府加速器進駐。

今年政府特將A7棟，透過「促進民間參與公共建設法」公開招標，引入業界活血，讓大瀚國際開發打造高規格的複合空間與服務，使已具規模之新創、中小企業、國際企業皆能在此落地。

「大瀚林口新創園A7」整體建物預計將於2021年4月正式開幕，空間改造將由國際知名闕河彬建築師進行統籌；整體建築規劃1~3樓為生活餐飲服務設施，4~7樓為商務中心/共同工作空間/會議室與百人會議場地，8樓規劃成共享樓層，9~17樓為創業住宅與服務式住宅，18~20樓則為較大坪數的企業總部，除基本空間營運，同時將與林口在地資源進行媒合，共同經營社群活動，生活、辦公、會議、住宿可自立自足，也預計帶動林口當地商業發展。目前商場招商與高樓層企業總部進駐招募，都正進行中。

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