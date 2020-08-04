Janet、葉欣眉主持的公視台語台兒少益智類型綜藝節目《旺來西瓜仙拚仙》第2季將於明天（5日）開播。Janet認為學語言就是要敢講、多聽，不要怕講錯被笑，講錯反而是學習力最好的時候，她以兒子舉例：「Egan一開始台語也不標準，經過外婆一次次教導，慢慢就講對了，現在還可以化身『小』老師教他爸爸George（吳宇衛）講台語！」

但是台語好的Egan也有讓Janet很糗的時候，她笑道：「有次我帶Egan外出，有個人從我們身邊經過，Egan突然說了『臭臭』（台語），他平時都說英文居多，偏偏這兩個字講了台語，害我好尷尬！」

欣眉還笑說：「有次錄影完，有個可愛小朋友超直接的，直說他的偶像是KID（林柏昇），尤其KID去年得了金鐘獎，讓小朋友很崇拜，也都會準時收看他的節目。我跟他說我也有入圍金鐘獎，他停頓一下才說妳也很厲害啦，我也有在看妳的節目《歡樂智多星》。老師也叫我們上節目前要先看《旺來西瓜仙拚仙》！」《旺來西瓜仙拚仙》於8月5日起，每週一至週五18：30播出，敬請鎖定第14頻道公視台語台。

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