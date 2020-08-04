台中市經發局長張峯源指出，台中購物節累計登錄金額已突破30億元，已破去年紀錄。（盧金足攝）

「2020餅酒大匯」展售活動，與台中購物節搭配，消費金額都可登錄購物節APP「3倍計」，現場將由市長盧秀燕抽出百萬現金、汽車及電動機車等大獎得主。（盧金足攝）

台中購物節活動開始一個月，官方APP累計登錄金額突破30億元，以驚人速度超越去年同時期金額，由於從電商消費平台分析，熱銷產品以食品類最多，經發局舉辦88「餅酒大匯活動」看準商機，主打以美食、好酒在地特色搶客，吸引外縣市民眾搭配振興券、安心旅遊等，到台中旅遊消費。

經發局力推在地產業，8月8日將於台中公園集結在地好酒、好餅、好禮、農產、新創、原民六大產業近百店家舉行「2020餅酒大匯」展售活動，活動與台中購物節搭配，消費金額都可登錄購物節APP「3倍計」，由市長盧秀燕抽出百萬現金、汽車及電動機車等大獎得主。

經發局長張峯源表示，台中是糕餅的故鄉，市府舉行多次「台中糕餅節」行銷在地美味。台中地區為台灣本島最多製酒廠商群聚的縣市，白酒、紅酒及水果酒別具特色。

今年特別加入大安、外埔、后里葡萄光廊多家知名酒莊帶來在地醇釀、梨山原民特產、青創好物、優質農產等元素，屆時將有百家在地業者同場，活動適逢父親節又鄰近中秋節，店家也將推出中秋禮盒預購早鳥優惠，讓民眾一次購足未來佳節所需。

張峯源指出，台中購物節累計登錄金額已突破30億元，已破去年紀錄，其中東森、PChome線上通路受外縣市民眾青睞，占總消費86％，熱銷產品又以食品類最多。

餅酒大匯展售配合台中購物節，除消費發票及憑證可匯入購物節APP抽大獎，還額外推出餅酒大匯專屬抽獎活動，民眾於現場消費滿2000元即送限量隨身涼風扇1只、累積消費滿500元即獲糕餅節系列專屬抽獎券，年底抽出gogoro電動機車、70吋液晶電視、空氣清新機、除濕機等；展售活動開放民眾持三倍券購物，消費單筆滿500元，可參加轉轉樂抽千元園遊券及藍芽無線耳機。

(中時 )