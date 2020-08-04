民進黨蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明等7人確定羈押禁見，3位遭羈押立委將移送台北看守所，第一天晚餐內容，其中一道菜「竹筍炒肉絲」，讓名嘴黃創夏直呼，「有深意」。

台北看守所。（許哲瑗攝）

立院貪汙案，5名立委遭指捲入SOGO經營權之爭，涉嫌收受前太流董事長李恆隆賄賂，向政府官員施壓，台北地院今天宣布羈押結果，3位立委及2辦公室主任和白手套郭克銘、賄絡的李恆隆7人收押禁見，前時力黨主席、前立委徐永明則以80萬交保。

國民黨和民進黨考紀會也隨即宣布將廖國棟、陳超明、蘇震清做出決議停權處分。時代力量則要求徐永明5日進行說明。

國民黨主席江啟臣則表示，黨中央已將兩人停權，後續是否進一步處理看司法調查情況。民進黨立院黨團書記長的鍾佳濱則表示，整起事件對綠營重創最大，外界會認為「原來立委行使職權都是要錢」，因為執政關係，對民進黨更是衝擊最大，對於個案的行為就交給司法去裁量，「此刻再談是否影響下屆縣長選舉也不適合」。

據了解，3人今日晚餐菜單為「筍絲炒肉絲、紅燒肉羹、炒小黃瓜、酸辣湯」，預計稍晚移送臺北看守所，3人將分別被關在忠、孝2舍房。看完晚餐菜單的黃創夏直言，「這個第一餐⋯有深意」。

(中時新聞網)