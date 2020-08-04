藥師出身的黃明發不捨腎病岳母忌口新鮮蔬果，投入研發低鉀玉女番茄。（王文吉攝）

「腎食堂」低鉀玉女番茄預計8月中旬上市，實體通路有中興大學實習商店、楓康超市及裕毛屋超市等

黃明發在台中新社搭建300坪溫室，栽種低鉀番茄進入第5期，產量趨於穩定。（王文吉攝）

55歲藥師黃明發不捨洗腎岳母忌口，中年轉行專攻低鉀蔬菜，以「腎食堂」獲德經濟部中小企業創新研究獎，以及國發基金創業天使投資800萬元。黃明發以透過離地栽培及低鉀營養液配方技術，進而研發低鉀番茄，未來將持續研發適合溫室栽培的低鉀哈密瓜、香瓜等。

「我岳母是腎臟病人，為了減少攝取鉀離子，只能吃切碎、清水汆燙的青菜，營養流失、清脆口感全無。」黃明發不捨岳母，激發他投入研究低鉀蔬菜，並報考中興大學植物病理系博士班，希望解決腎病患者飲食困境。

黃明發在台中新社搭建300坪的溫室，栽種空心菜、莧菜、油菜、青江菜等，不灑農藥，採離地栽種減少病蟲害，並引進自動滴灌系統，定時定量澆灌低鉀營養液，取得專利。黃明發說，低鉀蔬菜提升腎病患者的生活品質，但水果是沒辦法汆燙，研發低鉀水果更有急迫性。

黃明發說，在開始研發低鉀水果時，第一個想到的就是番茄，因為有句俗語「番茄紅了，醫生的臉就綠了」。番茄很營養，是普羅大眾都可接受的水果，另外一個原因是，番茄比較適合在溫室內栽種，2、3個月短期就可收成。

黃明發表示，低鉀番茄從幾十株開始試種，已經種了第5期，產量趨於穩定，進而擴大到2分地，其中1分地即將收成。低鉀番茄取得中興大學土壤中心檢測的驗證，提供大里仁愛醫院100多名腎臟病患試吃，口感等評價都非常高，甚至有病患建議開發低鉀芭樂、低鉀鳳梨等。

黃明發領軍的智耕創新團隊以低鉀蔬果拿到國發基金天使投資方案，今年3月獲經濟部小型企業創新研發計畫補助。他說，低鉀番茄含糖量不到一般番茄的一半，不僅造福腎臟病患，也適合糖尿病患食用。低鉀番茄預計8月中旬上市，實體通路有中興大學實習商店、楓康超市及裕毛屋超市，「腎食堂」官網也同步上架。

(中時 )