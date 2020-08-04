中國醫藥大學風浪藥學服務隊，暑期單車環島關懷偏鄉居民健康。（中國醫大提供／陳淑芬台中傳真）

中國醫藥大學風浪藥學服務隊環島服務出發！隊長謝哲瑞4日表示，台灣醫療實力享譽全球，但是城鄉的醫療資源仍差距很大，學生們利用醫療用藥專業，暑假以單車環島實地走訪關懷偏鄉，關心民眾用藥及身體健康。

中醫大風浪藥學服務隊暑期第二屆單車環島衛教暨健檢家訪服務，18名成員在3日清晨由隊長謝哲瑞、副隊長翁新崴及老師吳坤璋帶領下，騎上單車啟程出發，展開為期2周的偏鄉衛教宣導暨健檢家訪服務，並深入了解偏鄉醫療現況。

謝哲瑞表示，近年來環保議題受各界重視，騎腳踏車的旅行方式，以健康、減少汙染及更貼近大自然的方式去認識寶島台灣，希望環島服務的所見、所聞及所學，能夠傳承下去，在各地開花結果。他強調，學生們藉由醫療用藥的專業，透過家訪為醫療偏鄉付出一份力，實地走訪民眾，讓他們體認用藥觀念的重要性。

服務隊沿途將行經嘉義嘉惠教養院、高雄心路啟能中心、大武大鳥天主堂、台東阿尼色弗原住民兒童之家、關山一粒麥子日間照顧中心、瑞美國小、鳳林一粒麥子日間照顧中心、基隆家扶中心、桃園懷德風箏緣地育幼院及苗栗慈雲宮等地展開服務，同時進行家訪衛教宣導，關心當地民眾的用藥及身體健康。

(中時 )