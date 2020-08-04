由綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持的綜藝節目《地球人請回答》明（5日）晚將播出「最強旅遊專家挑戰賽」，邀請高伊玲、哈孝遠、李佳豫、林惟毅等人上節目PK最強旅遊專家寶座。聊到外景主持經驗，李佳豫最難忘的是在柬埔寨跟著掃雷隊穿越地雷區，關鍵是掃雷隊因經費不足，裝備有一半故障，讓主持人胡瓜傻眼質疑：「所以你們是碰運氣哦？」

李佳豫說明：「他們為了我們來採訪，那片區域已經幫我們掃過一次了，只是安全性不是100%，可能只有60%，因為下雨之後，埋得更深的地雷是會浮上來的！」加上掃雷隊隊長正是因為踩雷，被炸得只剩上半身，讓她看了更加害怕，只能硬著頭皮，跟著掃雷隊的腳步冒險穿越，嚇得她腦中浮現人生走馬燈，「當下真的覺得步步驚心，我第一次每一步都會閃過以前的回憶，就是不知道還有沒有下一步。」聽完李佳豫的分享，忍不住勾起主持人胡瓜的回憶，「有一次出外景，去尼泊爾、帛琉這些，我才知道很辛苦，因為一大早就要起來了，拍得很晚，也沒別的東西，就是一直吃海鮮！」讓李佳豫聽完羨慕的說：「什麼節目這麼好？」胡瓜更加碼爆料：「而且那時候助理主持人還是任賢齊，任賢齊還被人家認錯，日本妹一直找她拍照，沒有找我，原來是日本人把他認成元彪了！」

林惟毅分享黎巴嫩出外景的驚險經驗，差點有去無回。(圖/中天綜合台提供)

林惟毅同樣有過九死一生的外景經驗，他表示，黎巴嫩無時不刻處於戰爭狀態，聯合國聯合部隊駐紮當地，聽到槍聲是稀鬆平常的事情，「我們要拍一個港口，結果我們一站在那個地方，攝影機才剛架起來，就有兩個荷槍實彈的軍人走過來說不准拍，我們就說有拍攝許可，他一看卻說不行，你這個拍攝許可是上一個政府的。」原來當時雖提早申請好拍攝許可，但在他們到達的前11天，黎巴嫩總理慘遭暗殺，黎巴嫩各地陷入軍閥割據的混亂狀態。「我們導遊平常很懶散，突然跳出來說我處理，讓我們先回飯店，但交代行李要先收好。我們就在那邊等，想說這件事情怎麼喬那麼久，結果一小時後，平常很懶散的導遊突然衝上來大喊：『RUN』，他就帶著我們從後門逃跑，繞到另外一個城鎮，中間還經過很多軍方設的檢查哨，導遊說，如果我們真的被抓到，其實應該就出不來了！」這段黎巴嫩驚魂記不禁讓胡瓜驚呼：「好像拍電影哦！」想看更多藝人分享的精彩故事及胡瓜、小禎的有趣互動，敬請鎖定中天綜合台，每週一至週五晚間9點《地球人請回答》。

(中時新聞網)