◎視訊就業奏效 青年失業率近9年最低

台中市今年上半年15至24歲青年失業率10.8％，近9年來最低，台中15至29歲青年求職就業率66.06％，較去年增6.02％；市長盧秀燕表示，勞工局5月提供「視訊就業博覽會」，完全走對的路，不僅符合年輕人使用網路趨勢，更在疫情嚴峻期間成功媒合校園求職，視訊就業博覽會初步媒合率近7成，成功將「危機化為轉機」。

◎蘇震清遭羈押理由曝光 影響力大有串證可能

立委蘇震清遭羈押的理由，台北地方法院行政庭長黃珮禎表示，因比對監聽譯文及相關帳冊、資金流向，法官認為他涉嫌重大，且他的行為已造成經濟部人員極大壓力，他位居要職有深厚人脈，有串證可能。

◎振興抗疫！北市就服處釋月薪40K、時薪213元職缺

全球新冠肺炎確診飆破1800萬例，台灣1日也新增7例確診、累計473例，本土連續110天零確診破功，但北市就業市場卻反其道而行，就服處本周邀集8家廠商，提供172個職缺，其中有月薪達40K，還有時薪高達213元，力拚振興、活絡經濟，呼籲有需求的民眾把握機會。

◎鼻酸！新北樹林警器捐手術中 最後出勤身影曝光

21歲新北市樹林分局員警楊庭豪，2日凌晨執勤途中遭無照駕駛撞傷，搶救後被宣判腦死，家屬昨忍痛同意捐贈器捐，手術正在進行中；樹林警分局提供楊庭豪最後出勤身影，畫面中楊警一接獲臨區支援請求，二話不說迅速戴上警用安全帽，跨上機車趕赴支援，畫面停在楊警出事前的那刻，讓人鼻酸。

更多新聞請看中時電子報

(中時新聞網)