農委會將於近日公告固殺草當作紅豆採收前的除草劑，不過有媒體報導，根據歐洲食品安全局的審查報告指出，即使在個人防護措施下仍無法控制在安全暴露量以下，更有生殖毒性的疑慮，農委會防檢局今(4)日下午對此召開「固殺草做為紅豆植株乾燥使用安全評估」做說明。

日前有媒體指出，農委會扭曲國際上經發表的研究報告，忽視噴藥工作者的職業與民眾食安風險，在缺少試驗數據下農民成了第一線的「白老鼠」，農委會的美意恐讓農民暴露在慢性中毒的風險中。

農委會農業藥物毒物試驗所應用毒理組組長蔡韙任表示，媒體報導中表示法國學者在2014年發表的論文中將固殺草滴於動物口鼻，但這和人類行為模式有極大的差別，強調評估資料應依據國際標準指引，以及是否符合人類處在自然的暴露條件，否則只會做為參考，而非納入訂定標準的依據。

防檢局副局長鄒慧娟表示，依據我國農藥管理法規定，農藥有效成分於登記上市前，業者須繳交安全評估資料證明該項產品對人體康與環境安全無任何明顯危害。

鄒慧娟指出，農委會將採用滾動式檢討，必要時則對該藥劑採取限用或禁用等管制措施，由藥毒所針對固殺草急性或慢性暴露量評估結果顯示，我國農藥審查評估嚴謹，使用固殺草的噴藥暴露風險也屬於安全可接受的範圍。

(中時 )