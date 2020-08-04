立委蘇震清遭北院裁定羈押。（本報資料照）

對於民進黨立委蘇震清遭到法院裁准羈押一事，前民進黨文宣部主任、政大教授陳芳明在臉書表示，「清廉勤政愛鄉土」的標語是他提出的口號，先前發生陳水扁的貪腐，現在又爆發蘇震清的醜聞，已經重傷了民進黨黨格！

檢調偵辦立委集體收賄案，8名被告在地檢署拘留所歷經5天4夜，號稱創下司法史紀錄最長的羈押庭，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄5名卸任、現任立委，台北地檢署對李、立委蘇震清共8人聲押禁見。

台北地院定4日下午2點半作出裁定，時代力量黨魁徐永明80萬元交保，是唯一交保的被告；其餘立委蘇震清、廖國棟、陳超明，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁富華，以及太流前負責人李恆隆與「是知管理顧問」的白手套郭克銘，共7人裁定羈押。

前民進黨文宣部主任、政大教授陳芳明在臉書表示，「清廉勤政愛鄉土」的標語，是他擔任民進黨文宣部主任時，為了迎接1993年地方選舉而提出的口號。這段標語，至今仍然貼在民進黨辦公室的牆上。先前發生陳水扁的貪腐，現在又爆發蘇震清的醜聞，已經重傷了民進黨黨格！

(中時新聞網)