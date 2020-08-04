臺北市勞動局為減輕失業勞工家庭經濟負擔，讓失業勞工子女能安心就學，自109年8月1日起至9月30日止，受理失業勞工子女109學年度第1學期就學補助申請。

臺北市政府勞動局陳信瑜局長表示，申請人只要符合設籍臺北市（如申請人係與設籍臺北市之國民結婚，且依法獲准居留在臺灣工作之外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，不受設籍限制）、非自願離職期間為4月1日起至9月30日止、申請人及配偶108年度綜合所得總額合計在新臺幣148萬元以下、子女就讀國內高中職或大專院校，且未領有其他政府單位提供之就學費用補助或學雜費減免者，即可提出申請。補助的額度為公立高中職5,000元、私立高中職1萬2,000元、公立大專院校1萬2,000元、私立大專院校2萬6,000元。

符合資格的民眾，申請時請備妥申請書﹙須黏貼申請人金融機構存摺帳號封面影本﹚，並附上在學子女109學年度第1學期就學繳款單及完成繳款證明單影本、最近一次失業給付認定收執聯或非自願離職證明文件影本、申請人及配偶108年度綜合所得稅各類所得資料清單及戶口名簿影本，於受理期間內，以掛號郵寄至「11008臺北市信義區市府路1號東北區5樓臺北市政府勞動局勞動教育文化科收」。

勞動局提醒，請民眾把握受理時間，申請書可至臺北市各區公所、勞動局或臺北市各就業服務站索取，或至臺北市政府勞動局網站下載，相關訊息亦可洽臺北市民熱線1999轉3318詢問。

(工商 )