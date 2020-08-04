父親節即將來到，這兩週陸續已有異鄉遊子們返鄉陪爸爸過節，Global Mall新左營車站精選台灣各地伴手禮，五大伴手禮齊推限定優惠，包括新東陽、手信坊、塔吉特千層蛋糕及超大食品等，超值優惠買一送一或7折起，便利快速選購孝親禮盒。

繼伴手禮專區全新改裝，Global Mall新左營車站近期還有兩新櫃登場，爭鮮迴轉壽司、晴光食堂，加上既有的異國料理美食餐廳，包括日式拉麵、韓式餐廳、中式料理等，帶著爸爸一起享美食。

此外，Global Mall新左營車站還祭出多個超值回饋，除了振興三倍券實體券及多個行動支付回饋最高21%，另也加碼信用卡綁定回饋，8月26日前當日單店刷GMpay綁定Global Mall聯名卡單筆滿3,000元送100元電子商品禮券。聯名卡卡友再享好禮，凡8月13日至16日刷Global Mall聯名卡當日累計滿2,000元，即送限量朝隈俊男圓滾滾系列摺疊購物袋。

討爸爸歡心 五大伴手禮限定優惠7折起鳳梨酥買一送一

近期全新改裝的Global Mall新左營車站伴手禮專區，推出五大伴手禮盒優惠7折起，討爸爸歡心輕鬆搞定，「新東陽」鳳梨酥8入禮盒原價120元，優惠買一送一；珍珠奶茶太陽餅原價220元，優惠價兩盒339元；網路知名「塔吉特千層蛋糕」精選人氣組合推出大丈夫限定款、男子漢限定款，原價800元，優惠價720元；或是買份高雄在地「超大食品」超大特厚蜜汁豬肉乾300公克優惠價360元、香橙乾300公克優惠價330元，陪老爸喝茶享零食，知名糕餅「手信坊」曲奇餅乾禮盒原價345元，優惠價290元；土城桐花綠豆糕原價360元，優惠價299元，健康養生「高仰三」也推有優惠。

88節聚餐、出遊 爭鮮迴轉壽司新登場獨家限定買一送一 南臺灣獨家頂呱呱早餐新款

88節聚餐想破頭，來點清爽壽司，Global Mall新左營車站「爭鮮迴轉壽司」8月全新開幕，並推出多項優惠活動，8月3日至9日、8月17日至23日推出網路激推的「蜂蜜煉乳摩納餅」買一送一優惠，外皮鬆軟，冰淇淋內餡香濃，一口咬下煉乳夾心緩緩流出；8月10日至16日、8月24日至30日則有每日限量-麵包蟹，挑選蟹身、蟹螯、蟹膏盛及蟹膏手捲，滿滿海味來襲，消費滿300元還可以10元加購限量壽司公仔小方巾。除了爭鮮迴轉壽司，Global Mall新左營車站還有多個餐廳提供多元選擇，包括麵屋武藏、韓石食堂、浣花草堂素食餐廳等。 國旅夯，想趁88節周末帶著爸爸出遊，早餐一定要吃飽足，Global Mall新左營車站「頂呱呱」新推出多款早餐，為南台灣獨家，包括四種口味蔥抓餅，有九層塔蛋、起司蛋、鮪魚蛋、烤雞，單個55元；還有三種漢堡可以選擇，包括炸雞堡、午餐肉堡、培根起司堡，單個79-99元，還可加價49元升級套餐，薯球、地瓜薯條、雞塊、甜甜包四選一，以及單杯30元飲品，元氣滿滿。

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