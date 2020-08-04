全民大劇團全新歌舞劇《你好，我是接體員》4日舉行記者會，公布由范逸臣、方宥心、林曉培、康茵茵主演，范逸臣劇中將飾演接體員，雖過去沒碰過屍身，他透露2010年拍攝電影《混混天團》時，拍攝因車禍往生的戲，劇組為求逼真，范逸臣躺進屍袋、拉鍊一拉就被送進冰櫃裡，當時心想「不會收工了吧，為什麼沒聲音」，過一會兒劇組才將他拉出，讓他放下心中大石。

《你好，我是接體員》改編自同名書籍，以「接體員」職業視角，來看台灣社會的人性及無奈。林曉培2007年因酒駕撞死人，演藝事業一夕重挫，她坦言該事件是她此生最遺憾的事，至今仍然感到最深的傷痛，並且無以彌補。劇中林曉培和康茵茵飾演一對女同志戀人，因車禍意外天人永隔，家屬從原本不願意接受，到最後分一小紅包的骨灰給活著的人。

飾演因車禍離開的林曉培透露，當導演詢問自己想要演活著或離開的角色時，她毫不猶豫選擇離開的，「我當時覺得這是上天的安排。」認為接演到這角色，「覺得是老天爺與我對話，因為戲裏演的是一位被車撞死的人」，她希望透過這齣戲，能夠呼籲生命可貴，把自己的事做好，不要造成自己和其他人的遺憾。

康茵茵透露，自己有很多鬼壓床經驗，之前跟劇團赴大陸演出《瘋狂電視台》，剛進駐酒店就覺渾身不對勁，除了呼吸不順外，睡覺時頭燈會莫名閃爍，她當下狂飆髒話，試圖壓制好兄弟，隔天退房前想關燈，才發現「燈根本沒插電」，讓她嚇得直衝其他人房間求救。

面對生死，范逸臣說，自己跟原著大師兄的想法很像，「人死是一個很正常事情，接體員會比周遭人，更平淡或幽默詼諧去看待，當然該嚴肅要嚴肅，但現在社會開放，對於喪禮較可心平氣和去面對」。方宥心則認為，相較早一輩的人會在意外界眼光，近來生死觀念越來越能得到正能量祝福，甚至有的人還沒過世，就先辦告別式，不過若碰上意外突發狀況，內心會難過受不了。

范逸臣近年多在大陸拍戲，坦言工作受疫情影響，而他也維持運動習慣，11月將參加人車馬拉松激烈賽，從台東到花蓮，五人一組完成171公里賽事，將於24小時內完成，近期將啟動早上練跑，中間休息後晚上再練跑模式。

范逸臣當年拍《海角七號》和日本女星田中千繪傳緋聞，如今12年來兩人依舊未公開認愛。被問到田中千繪迎接40歲大關推出新書《四十，仍懂愛》，記錄她來台打拚的心路歷程，自己事前有沒有看過？范說到，知道她有出書，在照片搜集或是撰文時，會先給他看，請他幫忙確認內容意思是否表達正確。范逸臣說屆時也將會邀請田中千繪來看戲。

全民大劇團《你好，我是接體員》12月18日至20日在台北國父紀念館演出4場，由謝念祖編導，范逸臣、方宥心、林曉培、康茵茵及劇場演員竺定誼、張丹瑋、凱爾、林玟圻Ctwo、呂紹齊，以及年輕演員陳奕均、莫少萱、郭孔恩、劉樸等演出。今起正式開賣，購票請洽兩廳院售票。

全新歌舞劇《你好，我是接體員》范逸臣、方宥心將飾演一對戀人。（吳松翰攝）

全新歌舞劇《你好，我是接體員》林曉培（左）、康茵茵（右）飾演女同志戀人。（吳松翰攝）

范逸臣挑戰演出接體員，記者會上試著模擬扛人姿勢。（吳松翰攝）

全新歌舞劇《你好，我是接體員》4日舉行記者會。（吳松翰攝）

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