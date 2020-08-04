蔣卓嘉今與媒體餐敍，分享推出新單曲的心情。（吳松翰攝）

蔣卓嘉睽違三年半推出首支單曲〈遠距離〉獲好評，將於7日發行第二波單曲〈禁未來〉，他4日和媒體會面時透露，其實去年租屋時曾意外住進位於大安區的兇宅一個多月，他當時天天在凌晨聽到樓上夫妻的吵架聲以及深夜傳來洗衣機的聲音，沒想到反而好運連連，不但與李玟合作成功，也開啟了加盟索尼音樂的契機。

他回憶當時受不了樓上夫妻的吵架聲，至少跟管理員反應了5次，希望樓上能小聲一點，但管理員回覆說「你住的那間不好說」，他上網查才發現住處曾發生過一家三口瓦斯中毒的新聞，他隔天另覓住處，也很氣憤房東沒有善盡告知義務，不過他當時在家裡寫給李玟的歌曲〈You and I〉迴響熱烈，後來更獲得索尼音樂賞識，重回歌手行列。

從新加坡來台發展的蔣卓嘉，未發片的日子退居幕後，在HitFm電台擔任翹班DJ，他在節目中專訪過許多歌手，坦言內心「滿想念坐在他們那個位子被訪問」，他利用過年返回澳洲家中的時間，拿起18歲那年朋友送的吉他寫歌，寫了快9個月，整理了一堆作品交給索尼，他的才華也受到認可，預計年底推出全新專輯。

蔣卓嘉除了事業發展順利，感情上也有了新進展，他坦言有心儀對象，和對方認識約3、4年，但第一次見面後隔了一年才又聯絡上，尚未到可以公開的階段，被問到對方身份，他語帶保留地說：「她不是圈外人、也不是圈內人，是圈住我的人。」

蔣卓嘉很喜歡貓，最近也為自己的愛貓Trooper創立了IG帳號。（吳松翰攝）

蔣卓嘉今與媒體餐敍，分享推出新單曲的心情。（吳松翰攝）

蔣卓嘉很喜歡貓，最近也為自己的愛貓Trooper創立了IG帳號。（吳松翰攝）

(中時 )