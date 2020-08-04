日本最新一期的週刊誌《FLASH》報導，日本首相安倍晉三7月6日曾在首相官邸內的辦公室吐血。官房長官菅義偉4日在內閣會議後的記者會上對此表示，「完全沒問題」。安倍首次執政因潰瘍性大腸炎下台，之後只要一忙或一陣子沒公開露面就會傳出身體亮紅燈的傳言。

有日本記者4日針對安倍健康問題向菅義偉提問說，安倍最近經常直接回家，是否健康出問題？他表示，「我連續幾天每天都跟他見面，他默默地專心集中在職務上。我認為完全沒問題。」菅義偉完全否認了傳言。

《時事通信社》等日媒報導，安倍今年一直在處理新冠肺炎疫情，幾乎沒有休假，和他一起開會的人都說，「臉色不太好顔色」「很累的樣子」。首相辦公室周邊的人士也指出，長期對應新冠肺炎疫情，加上豪雨災害等，「首相很疲倦」。7月下旬原本打算到別墅靜養，但因豪雨災害擴大而取消，而改為在首相官邸只工作半天。

(中時新聞網)