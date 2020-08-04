台中市警局霧峰分局仁化派出所員警，日前巡邏發現一位老人家躺在大里仁堤路旁草地上，將他載回所內助返家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局霧峰分局仁化所所長張智凱、警員彭志軒，日前晚間車巡時，發現大里區仁堤路旁，有一老人家躺在在草皮上，趕緊下車查看，原來該老人家疑似迷路，步行多時累到躺在草地上，身上僅有一張敬老愛心卡，經人臉辨識系統，找到老先生的身分，成功送返家。

台中仁化派出所員警日前晚間9點多，巡邏時發現一老人家躺在路旁草地上，所幸老人家僅是累了躺在地上休息，身上沒受傷，不過老人家身上僅帶著一張敬老愛心卡，詢問他年籍居所等都語焉不詳，擔心老人家狀況，員警先帶老翁返所休息，並補充水分。

經員警使用人臉辨識系統，查出老先生是軍中退休的老榮民，目前僅一人獨居，無家人可聯絡照顧，榮民伯伯因迷路而神色緊張，經聯絡退輔會工作人員到場，來帶老榮民返家時，榮民伯伯才放下心來。

霧峰分局分局長陳家銘呼籲，家中如有失智的長輩，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，亦可以幫忙佩戴愛心手環，為其增加一份保障，假如長輩不慎走失時，可讓警方或其他人能夠循著愛心手環提供之資料，能及時聯絡家人，使長輩能迅速、安全地回家。

(中時 )