大陸智庫南海戰略態勢感知平台計劃發現，美軍7月在南海的軍機偵察行動幾乎較5月成長一倍。美中兩軍機艦在南海每天相遇數次，一年可高達千次。圖為該智庫發布的美軍機南海活動路徑圖。（圖／SCS Probing Initiative)

近期頻繁公布美軍偵察機在南海活動的「南海戰略態勢感知計畫」平台，受到外界愈來愈多的關注。該計劃主任胡波受訪時表示，美軍機艦在南海活動以倍數成長，美中雙方每天都會有數次海上相遇事件，每年總數可高達千次，美方抵近偵察會引發中方相對應警戒措施，發生磨擦的風險極大，加之雙方關係高度緊張，磨擦會無法管控而迅速升級。

《環球時報》指出，「南海戰略態勢感知計畫」是一個開放式智庫隸屬於北京大學海洋研究院，以客觀掌握南海的動態和資訊，準確感知南海的軍事、政治、經濟、環境等態勢為宗旨。該計劃主任胡波指出，該平台是以跟縱船舶自動辨識系統（AIS）與廣播式自動監視系統（ADS-B）等開源數據加以統計分析，這兩個系統的資訊均是開源的商業資料，國內外都有很多獲取途徑。由於資料來源及手段較少，在精確性、完整性和穩定性上無法與各國官方的內部系統相比。

After a limited port call, USS Ronald Reagan departed #Yokosuka, and found operating to the east of Tōhoku with C-2A nearby, Aug 2.

Nice satellite shots by @lobsterlarryliu via @sentinel_hub pic.twitter.com/E3aL3miA3i — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 3, 2020

報導說，據近期南海戰略態勢感知資料，美軍7月總計出動67架次的大型偵察機前往南海開展偵察行動，型號涵蓋P-8A、P-3C、EP-3E和MQ-4C等，其偵察行動與架次較5月的35次及6月的49次增加明顯，幾乎是5月的兩倍。

這是近年美國在南海活動頻率持續增長的一個縮影，報導表示，從2009年至今，美軍在南海活動的頻率大幅增強，目前美軍艦艇與軍機在南海的活動幾乎較2009年翻了一番。

胡波指出，美國空中偵察的力度在2020年大幅增多，可能是因為美軍艦艇頻頻發生群體性感染事件，導致水面艦艇不足，因此可能加大航空偵察力度。美軍在南海出現的機型種類之多已經達到在全球其他地區罕見的程度，比如E-8C戰場指揮與監視機和E-3B空中預警機等監視與控制飛機已經頻頻出現在廣東附近海域。

胡波表示，近年隨著中國海軍和空軍能力提升，因此中美軍事力量在南海相遇頻次增多。雙方之間每天都會發生數次海上相遇事件，每年數千次。如果美方闖入南海島礁12海里之內，或是抵近偵察時引發大陸警戒措施，都可能導致類似2001年撞機事件。加上雙方都在南海演習，會針對對方進行偵察和監視，如果太過接近，必然容易引發摩擦。例如2013年12月，美軍考本斯號巡洋艦異常接近南海訓練的遼寧艦航母編隊。近些年來，美方更是越來越不注重安全距離，這非常容易發生危機。

他強調，一旦中美爆發任何海空意外，基於中美目前的總體關係氛圍，摩擦很可能得不到有效管控而直接升級。因此，中美兩軍在南海互動的不確定因素很大，風險越來越高。

(中時新聞網)