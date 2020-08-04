兩名80多歲的阿嬤搭上午第一班車到市場買菜，回程巧遇鎮長簡志偉。（大林鎮公所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣大林鎮原先每周三有「健康趴趴走老人照顧服務專車」，去年底停止後申請交通部公路總局幸福巴士專案獲核定補助，4日幸福巴士啟航，鎮長簡志偉邀請各里里長前往試乘，2名住在中坑里的阿嬤也相約搭乘至菜市場買菜，直呼「等了好久」，簡志偉也表示，希望幸福巴士能為鎮上更多民眾服務。

簡志偉說，過去健康趴趴走專車每周只能行駛一日，地方很多長輩都仰賴公車外出買菜或日用品，以省下計程車的費用，在嘉義縣政府的協助下108年9月獲得交通部核定補助，但因大林鎮109年度預算遲未通過，無法支用自籌款，現在終於能啟用。

大林鎮65歲以上老年人口截至2019年6月止，占總人口數21.10％，已達「超高齡社會」標準，簡志偉說，幸福巴士通車後，將大眾運輸接駁的功能增加至每周五日，有效運用 10％ 彈性里程及增加公共運輸服務涵蓋門牌數，調整行駛路線西線里程增加為 21 .3 公里，東線里程增加為 24.6 公里，讓鄉親更加便利。

大林鎮幸福巴士每周二至六行駛，採使用者付費，依市區公車票價8公里內25元，設籍嘉義縣年滿65歲以上的長者及持有身心障礙證明（手冊）者，可憑敬老卡、愛心卡免費乘車。

(中時 )