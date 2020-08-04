成大斗六分院精神長照據點設於第二醫療大樓，七月起每周二、四早上9點至下午4點提供服務。（周麗蘭攝）

成大斗六分院七月起率先試辦「精神病人長照中心及據點」，今（4日）舉行啟用典禮。（周麗蘭攝）

精神病人的功能退化比正常人快速，雲林縣近半照護中的患者年齡居45至59歲，獲衛福部補助的成大斗六分院七月起率先試辦「精神病人長照中心及據點」，提供共餐、延緩失能、家屬諮商、照顧課程等服務。

常見精神病盛行率14％，約每7.1人就有1個，雲林縣估計有9500人罹患嚴重精神疾病，領有慢性精神病手冊僅5028人，其中思覺失調症占48％；換言之還有4500人未診斷、未治療，可能擔心被汙名化。

成大斗六分院提案「精神社區式照護」使慢性精神患者從機構回到社區，並提居家服務治療，讓慢性患者可以選擇合適的服務，也漸漸與社會銜接，獲衛福部補助示範計畫，雲林縣是六都以外獲補助的兩縣之一。

成大斗六分院精神長照據點設於第二醫療大樓，七月起每周二、四早上9點至下午4點提供服務，目前已收10多人，上限是35人，目標是延緩患者失能，減輕照顧者壓力與負荷。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中表示，思覺失調者退化快，只能靠旁人照顧，政府的角色重要。

衛生局長曾春美表示，讓精神病患者去汙名、使一般人接受病友是一大課題，盼「精神長照據點」未來能融入失智日間照顧中心或C級長照據點。

衛生局指出，2020年雲林縣各鄉鎮精神疾病每10萬人盛行率最高的前五鄉鎮是台西鄉860人、東勢鄉803人、水林鄉772人、元長鄉726人、口湖鄉711人，但沿海鄉鎮的精神疾病醫療資源相當缺乏，盼2021年能在東勢衛生所新增社區心理衛生中心，引進精神科醫師、心理師，提供疑似或高風險患者服務。

(中時 )