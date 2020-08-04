據南韓中央災難安全對策本部4日消息，截至當天上午10時30分，中部地區暴雨災情總共造成13人死亡、7人受傷、13人失蹤，災民達到1025人，災害規模也持續擴大中。

韓聯社報導，3日下午，忠清南道牙山市1名男性被大水捲走後落入下水道失蹤，次日上午被發現身亡。受損設施則較前1天增加527處，累計2958處，其中包括1483處私人設施和1475處公共設施。公共設施中，公路、橋梁、鐵路損失較大，分別有728處和403處。受損的2958處設施中，51.8%（1531處）已完成搶修。

初步統計，這波暴雨迄今造成5751公頃農田受災，較前1日增加2000多公頃。其中，4656公頃農田被水淹沒。首爾市、京畿道和忠清道等地的44條公路封閉，忠北線、中央線、太白線、嶺東線、京江線、鹹白線等6條鐵路也被迫停運。

目前各地共有超過2.5萬名公務員、消防人員、警察和志願人士參加搶救行動。消防人員共救出1412人，消防部門對2752處房屋和道路進行修復，並對1142處的供水排水工作提供支援。

據統計，災民較前1天增加100多名，為1025人。其中，忠清北道地區最多，為555名。其後依次為京畿道（391名）、江原道（70名）和首爾市（9名）。

(中時 )