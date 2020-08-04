成大醫院婦產科權威鄭雅敏接任郭綜合醫院院長，4日在台南市長黃偉哲見證下舉行就職佈達典禮，大批府城醫護界人士觀禮，現場冠蓋雲集。鄭雅敏強調，將以婦產科作為郭綜合領頭羊的角色，並引進成醫醫療服務，深化服務病友，達成「良醫近社區」的理想，營建醫學中心人才的交流與資源合作，讓病人就近在社區即享有醫學中心級診療，並落實健保分級醫療與雙向轉診政策，達成「醫、病、保」三贏局面。

郭綜合總裁郭宗正表示，郭綜合醫院感謝過去奇美、成醫的協助，如今能與成醫合作經營，一起為市民努力，希望10年後能超前部署與成醫更近，兒子也能接下他的棒子，還能過著他喜愛的繪畫生涯。

鄭雅敏指出，今後成醫與郭綜合將從經營層面統合2院，使醫療資源更充分有效運用，落實中央健保署分級醫療及雙向轉診的政策；同時，近年來成醫厚植的醫療專業人才，也將投入豐富郭綜合的醫療量能，讓社區民眾不用大小問題都往醫學中心擠，可以在社區就近享有醫學中心級的診療。

鄭雅敏在接掌郭綜合後，成大心臟科名醫趙庭興也進駐郭綜合門診支援；此外，郭綜合因下午的門診醫師人力不足，成大教授、副教授級的醫師，還將於每周一、二、三、五下午前來協助門診。

至於手術部分，鄭雅敏也說，除了成醫骨科名醫賴國安已經進駐外，其他微創、內視鏡、海芙刀子宮肌瘤治療，也都將陸續進駐供服務；尤其，目前南部僅有郭綜合擁有仰臥式海芙刀，堪稱婦女界的一大福音。

(中時 )