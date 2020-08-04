日籍工程師看到失而復得的皮夾，露出欣喜笑容，對於台灣民眾拾金不昧的精神，及警員積極主動給予協助的態度深表感謝。（民眾提供／盧金足台中傳真）

一對日籍夫婦日前到台中市警察局第四分局大墩派出所報案，請求警員協尋不慎遺失在計程車上的皮夾，略懂日文的員警經溝通了解後，依其上下車時間及地點，至該日籍工程師住家附近，多方調閱監視器過濾比對後，終於找到當天搭乘的計程車並聯絡小黃司機，順利找到該遺失的皮夾。

警第四分局大墩派出所員警謝明璋日前擔服備勤勤務，一對日籍夫婦心急如焚前來派出所報案，請求警員協尋前天晚上不慎遺失在計程車上的皮夾。

謝姓警員對日文稍有研究，詢問事發經過與相關線索，初步了解40歲歲的日籍工程師，與友人前往寧夏路附近用餐後搭計程車返家，回到家後發現皮夾疑似遺落在計程車上，但當時在路上隨機搭乘計程車，並未記下計程車車號，希望透過警方幫忙協尋。

員警仔細記錄其上下車時間及地點，快速找到當天所搭乘的計程車並聯絡上該車司機，司機檢查車內，順利找到該遺失的皮夾，隨即送至派出所。

謝姓員警通知日籍工程師前來領回，日籍工程師看到自己失而復得的皮夾露出欣喜笑容，對於台灣民眾拾金不昧的精神，及警員積極主動給予協助的態度深表感謝。

大墩派出所所長葉信良強調，為民服務是職責所在，不分對象、國籍，只要能協助民眾解決急難，員警定用熱忱提供貼心的服務，也是促進國民外交最好的方式，提醒民眾，重要物品要隨身保管、多加留意，以免因疏忽而造成損失。

(中時 )