20180404中天新聞 潘瑋柏爆祕戀空姐！ 百萬行李箱曝同居戀情

天王潘瑋柏上週無預警拋震撼彈，宣布與外型亮眼的空姐女友宣云（Luna）結婚，正式終結黃金單身漢生活。未料潘瑋柏結婚喜訊，卻被前大陸首富、萬達集團創始人王健林獨子王思聰一句「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」攪局，一時間令Luna背景成為熱議話題。

潘瑋柏上週才宣布閃婚圈外女友Luna，未料近日又有大陸網友扒出Luna疑似是「天王嫂PUA訓練營」的一員，因為起底Luna昔日社群網站照片，從服裝、地點、姿勢到包包，都與其他網紅辣妹一模一樣！

Luna照片被扒出，與其他網紅妹子如出一轍。(取自微博)

Luna照片被扒出，與其他網紅妹子如出一轍。(取自微博)

Luna照片被扒出，與其他網紅妹子如出一轍。(取自微博)

據微信公眾號「先生讀庫」爆料，「PUA訓練營」這種專釣上流名人的組織確實存在於北京、上海，對於旗下學員的訓練大概包含以下4步驟：整形、跟著組織一同出錢去指定地店拍奢華網紅照、人設設定完成後開始搭訕，並在時機成熟後公開告白。

「先生讀庫」還公布天王嫂訓練營的收費方式，一開始可讓學員欠學費，一旦釣到大咖後，就會被要求繳學費，「根據大咖的身家，提成有高低。不過收起來也很簡單，隨便讓你編個理由讓天王給你錢消費、買包包、吃飯等，然後你再把錢轉入訓練營就可以了。等正式結婚後，也就是相當於培訓班畢業後，還會一次性付清一大筆錢給對方。」

對此PTT網友反應兩極，「奇怪欸 說不定人家就喜歡訓練好的 管這麼多XD」、「能釣到郭富城真的很厲害」、「王思聰不就說：果然是港台明星好忽悠」、「看完之後覺得豪可怕 演超完美嬌妻喔」。

PUA，全稱（Pick-up Artist）源於美國，字面上看，是搭訕藝術家，從簡單的搭訕擴展到整個交往流程，發展為主要涉及：搭訕（初識）、吸引（互動）、建立聯繫，升級關係、直到發生親密接觸並確定雙方關係。

新婚妻子被爆黑料，還被暗指背景不單純，潘瑋柏早前也透過工作室心疼發聲明護妻，嚴正敬告造謠者，若不立刻停止侵權行為，絕對依法追責，絕不姑息！

(中時新聞網)