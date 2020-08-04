雲林縣台西鄉海口故事屋邀藝術家爾德鴻（右）、台灣藝術家童郁豪（左），進駐，教導學童用動畫記錄家鄉故事。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉海口故事屋為加強偏鄉藝文動能，邀請德籍藝術家爾德鴻、台灣藝術家童郁豪，教導鄉內學童利用手機製作動畫，透過動畫記錄家鄉的歷史文化，同時讓藝文種子往下扎根。

台西鄉海口故事屋「藝童FUN暑假」動畫故事創作夏令營4日登場，20名台西國小學童在藝術家指導下，利用粘土製作各種人物，再以手機拍攝動畫，並以家鄉的歷史文化編寫故事，從小培養藝文創作能力。

小朋友說製作粘土人物很有趣，動畫就比較難一點，他們主要負責拍照片、錄影，老師會幫忙製成動畫，與同學一起編故事也很好玩，以後有機會還會想再參加類似的夏令營。

德籍藝術家爾德鴻、台灣藝術家童郁豪表示，小朋友在動畫製作過程中，可了解家鄉歷史文化，同時感受藝術創作的樂趣，這些經驗將在他們幼小的內心中慢慢蘊釀發酵，成為日後參與地方藝文的動力。

海口故事屋負責人丁仁桐說，偏鄉資源相對缺乏、地方藝文動能不足，但孩子的藝文啟蒙教育不能等，唯有從小扎根，才有希望看到未來的茁壯，動畫完成後將做為學校的輔助教材，鼓勵更多藝文小尖兵加入創作行列。

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