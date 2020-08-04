明志國小學童彎腰收割，體會先民耕讀辛勞。（許家寧攝）

新北泰山「天泉水堀」去年開泉，畔月農場收穫首批天泉米。（泰山區公所提供／許家寧新北傳真）

泰山區長謝文祥，邀請明志國小師生，一同收割慶祝客家文化節。（許家寧攝）

有「北台首學」的新北市明志書院，慶祝書院256周年暨客家文化季，市長侯友宜去年親自開泉的「天泉水堀」，開心種出首批天泉米，泰山區公所4日為邀請明志國小師生一同在稻浪裡收割、歡唱歌謠，體驗先民辛勤與豐收喜悅，傳承客家耕讀傳家精神。

天泉水堀去年開泉後，將水引入應化大排生態園區的畔月農場，近日穗黃成熟、隨風搖曳，明志里長陳春祈昨早與志工，帶領小朋友下田割稻，彎腰將結實飽滿的稻穗割下，放入打穀機篩選出一粒粒稻米，感受吃「割稻仔飯」喜悅。

泰山區長謝文祥表示，泰山舊稱「山腳」，為大台北最早開墾的地區之一，客家先賢胡焯猷於1764年在這裡捐田興學，並創辦建「明志書院」，鄰近的明志科大及明志國小均以此得名，首獲邀請師生收割慶祝書院256歲，深具傳承意義。

謝文祥說，應化大排生態園區為當地重要的水源地，仍保有當年墾荒時的梯田意象，畔月農場則是感念先民「飲水思源、勤奮耕讀」精神而闢建，小學生戴上客家局製作花布斗笠，在豔陽下高唱「農家樂」、「Hakka Hakka」山歌，體會農忙的辛勞。

泰山區公所表示，這次的活動讓學生感受早年耕作的辛勞以及豐收的喜悅，並將「鋤禾日當午」、「盤飧皆辛苦」等書本上耳熟能詳的詩句，轉化為實際體驗，極富教育意義，期待來年天泉水堀水稻能繼續豐收，傳揚客家墾荒耕讀的精神。

(中時 )