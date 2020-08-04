海軍司令劉志斌主持快速布雷艇首艇下水暨第二艇安龍典禮。軍聞社提供

海軍與龍德造船公司今（4）日上午在龍德造船五廠，舉辦海軍「快速布雷艇首艇下水暨第二艇安龍典禮」，由海軍司令劉志斌上將及龍德造船公司黃守真董事長共同主持。

海軍「快速布雷艇」係依據敵情威脅與作戰需求籌建，結合現行布雷作戰計畫，強化敵艦艇航渡威脅，創造聯合防衛作戰有利態勢。

全案由國防部與龍德造船公司於民國107年11月26日簽約，依建造期程，於今（109）年8月4日實施首艇下水暨第二艇安龍典禮，未來將如期、如質、如預算於民國110年底完成全案4艘艇交艇。

(中時 )