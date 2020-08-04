國造快速布雷艇首艇今下水 17:392020/08/04 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍司令劉志斌主持快速布雷艇首艇下水暨第二艇安龍典禮。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍司令劉志斌主持快速布雷艇首艇下水暨第二艇安龍典禮。軍聞社提供 海軍與龍德造船公司今（4）日上午在龍德造船五廠，舉辦海軍「快速布雷艇首艇下水暨第二艇安龍典禮」，由海軍司令劉志斌上將及龍德造船公司黃守真董事長共同主持。 海軍「快速布雷艇」係依據敵情威脅與作戰需求籌建，結合現行布雷作戰計畫，強化敵艦艇航渡威脅，創造聯合防衛作戰有利態勢。 全案由國防部與龍德造船公司於民國107年11月26日簽約，依建造期程，於今（109）年8月4日實施首艇下水暨第二艇安龍典禮，未來將如期、如質、如預算於民國110年底完成全案4艘艇交艇。 (中時 ) #海軍布雷艇 #龍德造船公司 #劉志斌 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 影》戰巡南海 陸至少出動6架蘇-30MKK武裝俄製空對空飛彈 - 空軍 國造快速布雷艇首艇今下水 - 軍事 陸踹門新組合 蘇35＋蘇30碾壓南海周邊 - 軍事 兩大因素催化 陸可能再買一波蘇35 - 軍事 俄羅斯MD-160地效飛行器 最後一趟旅程 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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