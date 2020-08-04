根據統計，台北市敦化南路自2011年起至今，已開出7張千萬元特別獎發票，居全台之冠，其中有5張皆為遠傳電信總公司所開出。

而第二名則是新北市中和區的中山路，總共開出6張千萬元特別獎發票，其中環球購物中心就開出2張。

第三名為台北市松山區南京東路，總共開出5張千萬元特別獎發票，而且皆由不同店家所開出。

同樣為第三名的還有台北市南港區三重路、新北市板橋區中山路，兩條路也分別開出5張千萬元特別獎發票，南港區三重路有4張皆為Yahoo雅虎奇摩電商所開出，而板橋中山路皆由不同店家所開出。

財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾持續維持消費索取統一發票之良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，我國自2011年起統一發票開出特別獎（獎金為1千萬元）中獎號碼1組，累計56期千萬元特別獎發票共725張，已兌領530張，創造530位千萬富翁。

財政部賦稅署指出，今年5-6月期統一發票特別獎中獎號碼已於109年7月25日開出，可兌領特別獎發票有16張，領獎期限至今年11月5日止。民眾若對中特別獎請儘速向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等據點兌領獎金，不要讓幸運之神輕易從身邊溜過。

(工商 )