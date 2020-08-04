新加坡航空將於9月恢復一週三班往返新加坡與台北之間的飛航服務。由台北出發之旅客可於新航官網及其他機票銷售通路，購買新航機票前往新加坡及新航集團之全球航點。即日起開放訂位購票且新航提供更多購票彈性，讓旅客在這個充滿變數的期間可以安心購票。

旅客於2020年3月5日之後的新訂位購票在2020年8月31日前可免費無限次更改旅行日期，2020年8月31日後可免費更改旅行日期一次。請旅客於購票及搭機前詳閱新航官網Covid-19訊息中心內的防疫措施及轉機和入境的規定。

為提供旅客更多的航班選擇與轉機銜接，新航也逐步在酷航營運的航班上共掛班號。購買新航機票搭乘酷航聯營航班可於新加坡轉機前往目前核可的新航及勝安航空航點，但不可入境新加坡。轉機行程及流程亦須依照新加坡主管機關之相關規定。

搭乘酷航營運之航班僅能攜帶3公斤以下的登機行李，且大小須能放置在前座下方。開立新航機票搭乘酷航營運之航班，經濟艙可享30-35公斤免費託運行李額度、商務艙40公斤。

新加坡目前開放搭乘新航集團（新航、勝安及酷航），自澳洲（阿得雷德、布里斯本、墨爾本、伯斯及雪梨）、紐西蘭（奧克蘭及基督城）、台灣台北、日本（大阪及東京成田）、南韓首爾、中國（重慶、廣州、南京及上海）、香港、丹麥哥本哈根、德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、西班牙巴塞隆納、瑞士蘇黎世、法國巴黎、英國倫敦（希斯洛機場）及義大利米蘭等特定城市出發的旅客可於樟宜機場轉機至新航集團之航點。

依據主管機關規定，為確保旅客與員工的健康與安全，轉機與非轉機旅客必須分隔在不同的區域並配合防疫相關規定。轉機旅客抵達樟宜機場後必須接受地勤人員的引導。

新航集團加強清潔程序並採取嚴格的防疫措施，以確保旅客及機組人員的健康安全，讓旅客從進入機場起的那一刻直到抵達目的地為止都能安心自在。其中包含登機前體溫量測、保持配戴口罩、遵守安全社交距離，以及轉機與非轉機旅客區隔的座位安排等多項措施。新航集團在飛機上提供防疫包內含抗菌濕紙巾、乾洗手及醫療口罩。在旅客登機前，機艙已經過徹底清潔，並加強公共區域及常接觸表面的消毒。在整個飛行途中，使用高強度消毒劑頻繁地清潔洗手間。新航集團機隊中的每架飛機都配備了HEPA過濾系統，可濾除空氣中99.9％以上的懸浮微粒。在飛行中，客艙空氣每2到3分鐘換新一次。

搭乘新航集團航班，在飛行途中，除用餐時間外，所有兩歲以上的旅客必須全程配戴口罩，並保持在指定座位區內。旅客必須符合目的地國家的入境規定。更多防疫措施詳情請參閱新航官網的完整說明。

(工商 )