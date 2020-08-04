台藝大廣電系教授賴祥蔚(右起2)、世新大學新聞系教授彭懷恩(右起3白衣白帽者)等人，前往「覓糖」黑糖粉粿開封街門市捧場，與鈕則勳(左1)拍照留念。(鈕則勳提供)

文化大學廣告系系主任鈕則勳的太太是「覓糖」黑糖粉粿冰店負責人，他不定時到店當起「教授店員」，幫忙洗碗與招呼客人，展現新好男人風範。(鈕則勳提供)

「覓糖」黑糖粉粿冰店的食材全為手工製作，店家十分重視品質保證。(李侑珊攝)

「覓糖」黑糖粉粿冰店的食材全為手工製作，店家十分重視品質保證。(李侑珊攝)

「覓糖」黑糖粉粿從店面空間舒適且很設計感，呈現的是時下最受歡迎的文青風格。(李侑珊攝)

「覓糖」黑糖粉粿從店面空間舒適且很設計感，呈現的是時下最受歡迎的文青風格。(李侑珊攝)

夏日炎炎，高溫不斷創紀錄，酷暑之中來碗冰品，絕對是消暑氣的好幫法。位於台北市開封街的「覓糖」黑糖粉粿冰店，不只店內裝潢與餐具十分講究，走的是文青路線，食材全由店家親手自製，品質保證高標準，老闆娘的先生更是知名教授，即文化大學廣告系系主任鈕則勳，開店以來，不只吸引多名教授與大批記者好友捧場，就連國民黨黨主席江啓臣也到店品嘗。

有別於傳統冰店，「覓糖」黑糖粉粿從店面到冰品都很有設計感，呈現的是時下最受歡迎的文青風格，而黑糖與雪花冰兩大系列則是招牌冰品，深獲民眾喜愛，也成為IG熱門打卡的網紅店。

老闆娘張亞珍表示，店內招牌美食即為粉粿，花半年時間研製，販售品項以7種顏色來呈現，分別是黑糖、芝麻、玫瑰、抹茶、椰子與原味，除了所有配料都嚴格把關，全採手工製作，完全不添加人工色素，每天早上新鮮熬煮現做，就連挫冰以及雪花冰也是以店內過濾水製作，之所以堅持不從外購買，主要是擔心冰水品質無法掌握，擔心會有大腸桿菌，甚至連紅豆都是自行熬煮。

談起生意逐漸上軌道，鈕則勳坦言，開店的時候在1月與房東簽約，上半年受疫情影響，3到4月份的生意非常不理想，1天賺不到1000元，但房租還是得支付，只能硬著頭皮撐，5月開始解封後，生意漸漸變好，但目前的收入仍無法支應聘請全職員工，因此他不定時會來幫忙。

鈕則勳在文化大學任教，擔任廣告系系系主任，深諳傳播學術專業，更是知名政治評論專家，媒體人脈深厚，太座開冰店，他直接在臉書開直播，以分享冰店洗碗訣竅的方式，吸引各方好友前來點讚。

鈕則勳在政媒學界人緣極佳，「覓糖」黑糖粉粿冰店開店以來，吸引大批學術界、媒體圈好友前來捧場，包含台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、世新大學新聞系教授彭懷恩、世新大學口語傳播暨社群媒體學系系主任胡全威等人，近日甚至連國民黨黨主席江啓臣都前往品嘗，表達支持。

(旺報 )