台南古都國際馬拉松回來了！台南市政府今日（4）宣布將於10月18日開跑，同時也是南台灣下半年第1場馬拉松賽事，今日下午2時起至8月31日止開放報名。

台南市長黃偉哲表示，古都國際馬拉松原訂今年3月1日舉行，原已舉辦記者會確定開辦，卻於活動前夕，接獲中央流行疫情指揮中心來電，建議延期舉辦，為確保民眾安全，決定忍痛延期。不過，黃偉哲也說，10月是馬拉松賽事適合的時間點，呼籲大家走出戶外運動。

台南市政府教育局表示，今年古都馬拉松原有超過2萬人報名，遠高於去年的1萬6000人，受疫情影響延期舉辦後，有不少選手陸續取消報名，至今仍未取消的參賽者約有1萬3000人，自今日下午2時起至8月31日止開放報名。

教育局長鄭新輝說，今年賽事包含半程馬拉松、10公里路跑組及5公里健康休閒組，並規畫NIKE NRC配速列車、美食補給、專業救護團隊與熱情加油團，歡迎踴躍參加。

運動教練蘇志濱建議，若有跑友想加緊訓練，8月可先嘗試周跑50公里，每隔1個月依序增加10公里，但建議比賽前一周須讓肌肉休息、放鬆。健身教練方雅玲也分享，可以嘗試訓練核心肌群，是維持耐力的好方法。

體育處表示，對於初次參加馬拉松賽事的選手，將提供訓練課程，以台南市立體育場為訓練基地設置「運動熱區」，邀請專業運動教練免費提供運動知識、運動體驗、運動諮詢等豐富多元課程，協助民眾養成規律運動習慣。

詳細課程資訊可至臉書「台南i跑站」粉絲專頁查詢，相關報名資訊可至2020台南古都國際半程馬拉松報名網站（http：／／bao-ming.com／）查詢。

(中時 )