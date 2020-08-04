印度衛生與家庭福利部數據顯示，截至當地時間8月4日早8時，印度新冠肺炎確診病例已升至185萬5745例。其中死亡3萬8938例，治癒出院123萬0509例。在過去24小時內，印度新增5萬2050例新冠肺炎確診病例，這是連續6天單日新增超過5萬例。死亡病例共新增803例。

印度新冠病毒感染確診病例數量位居世界第三。根據衛生部官方網站顯示的病例數字，目前共計有5個邦和地區的確診病例突破10萬例。其中疫情最嚴重的三個邦依次是馬哈拉施特拉邦、泰米爾納德邦和安得拉邦。

中通社3日引述俄羅斯衛星通訊社報導，印度內政部長阿米特．沙阿2日在社交媒體推特上證實，自己新冠病毒檢測結果呈陽性，現已住院接受治療。《印度快報》3日報導稱，沙阿也成為印度聯邦政府內閣中第一個確診的高官。而該報還提到，沙阿三天前剛剛與總理莫迪一起開過會。

「我在出現新冠病毒感染初步症狀後進行了檢測，報告顯示檢測結果為陽性。我的健康狀況很好，但在醫生建議下已住院。我請求所有在過去幾天裡與我接觸過的人都接受隔離和檢測。」沙阿2日下午發推說。

《印度快報》稱，沙阿於7月29日參加了一個重要的內閣會議，包括總理莫迪在內等一些高級部長也都出席了會議。一位證實沙阿出席該會議的消息人士說：「他們嚴格遵守了保持社交距離的規定，並戴上了口罩。」

(中時 )