「智慧漁業數位分身」技術，整合各項統計資料，建置如同水中分身的「智慧水產雲」科技養殖系統，協助漁民做好生產管理。（莊曜聰攝）

台鹽綠能與資策會合作，結合太陽能光電、AI智慧科技及大數據打造室內養殖示範基地，位於台南市北門區，面積約390坪。（台鹽綠能提供／莊曜聰台南傳真）

政府推動綠能產業，漁電共生是一大方向，台鹽綠能與資策會、雲豹能源、富碩國際興業、新漢公司、海洋大學水產養殖學系教授合作，在台南市北門區三寮灣一處占地約390坪的魚塭設置室內型漁電共生養殖示範點，透過各項自動化及AI及科技監控技術導入，希望協助傳統漁業轉型，漁民隨時能掌握池中狀況，電腦不只選土豆，還會養魚。

近期漁電共生爭議不斷，台鹽綠能希望未來透過該示範點的成功運作，導入其他漁電共生的案場，創造漁電雙贏，啟用典禮包括台南市長黃偉哲、南市議長郭信良、經發局副局長蕭富仁都出席。

台鹽綠能董事長陳啟昱指出，該示範點不僅僅是光電漁棚，也設置如自動循環水養殖、自動水質監控、水下攝影機監控等自動化設備，並導入資策會發展的「智慧漁業數位分身」技術，整合各項統計資料，建置如同水中分身的「智慧水產雲」科技養殖系統，協助漁民做好生產管理，是智慧漁棚的概念。

陳啟昱說，以往漁民須憑經驗調整，但現在包括養殖物的生長狀況、飼料殘留數量都由機器監控、還能透過影像辨識是否出現病徵以提早因應，所有資訊都即時上傳雲端、匯聚分析，漁民也能視情況調整，提升產量及存活率；台南市長黃偉哲表示，透過企業與漁民合作，希望創造環境友善、提高收益等多贏局面。

另外示範基地的太陽能板年發電量約22萬度，20年可發電約430萬度，約可減碳218.5噸，供應生產所需外也能銷售綠電補貼，據了解，該基地投入經費約2000萬元，與傳統養殖相比成本高出許多，是否能吸引漁民投入，後續效應有待觀察。

(中時 )