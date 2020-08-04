民進黨立委蘇震清今（4）日因涉貪被台北地方法院裁定羈押，資深媒體人黃暐瀚昨（3）日即笑稱，「我後來發現不要講一刀斃命！講一刀斃命的，林益世、蘇震清2人講完之後都是關進去！」

檢調偵辦立委集體收賄案，8名被告在地檢署拘留所歷經5天4夜，號稱創下司法史紀錄最長的羈押庭，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄5名卸任、現任立委價金初估共約3150萬元，台北地檢署對李、立委蘇震清共8人聲押禁見。

台北地院定4日下午2點半作出裁定，時代力量黨魁徐永明80萬元交保，是唯一交保的被告；其餘立委蘇震清、廖國棟、陳超明，蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁富華，以及太流前負責人李恆隆與「是知管理顧問」的白手套郭克銘，共7人裁定羈押。

按國民黨曾於7月20日舉行記者會，指控民進黨立委蘇震清可能涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。對此，蘇震清當日下午出面反擊，除了已經委請律師準備提告外，也要求國民黨拿出證據，「讓他一刀斃命」。

資深媒體人黃暐瀚於昨（3）日在《POP撞新聞》直播中即「神預言」，民進黨立委蘇震清先前帶著國營事業去南進的時候，有出來講「一刀斃命」。黃暐瀚笑稱，敢講一刀斃命的，前一個人是林益世，結果就一刀斃命了，「所以我後來發現不要講一刀斃命！講一刀斃命的，林益世、蘇震清2人講完之後都是關進去！」

(中時新聞網)