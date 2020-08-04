台北地檢署今天下午會同警方完成藝人羅霈穎遺體相驗，初步排除他殺等外力介入的跡象，檢方近日將與法醫研究所解剖，釐清死因。

檢警調查，羅被發現時，穿著睡衣仰躺在床上，嘴角有些微白沫，身體已出現屍斑，推估死亡時間應有2日。

檢警勘查現場，發現床頭櫃上有安眠藥等藥物，現場沒有外力介入的痕跡，死因仍待解剖後釐清。

(中時 )