隨著歐、美地區陸續解封重啟經濟活動，客戶重啟拉貨，塑膠地板廠美吉吉-KY(8466)及塑合板廠綠河-KY(8444)營收已連三月回溫；業者指出，看好客戶庫存回補需求，下半年整體產線的產能稼動率可望提升，營運成長動能增強。

美吉吉7月合併營收2.6億元，較上月的2.59億元增加0.61％。這已是連續3個月營收成長。

美吉吉指出，上半年受疫情影響整體生產出貨及客戶拉貨表現，隨著全球逐步恢復經濟活動，外銷代工主要客戶、自有品牌經銷商等庫存水位偏低的情況下，已帶動客戶庫存回補需求，整體產能稼動率也跟著提升。

主要以東南亞、中國大陸為營運市場的綠河，在疫情最嚴重時的3月，是今年以來營收最慘的一個月；不過，隨著東南亞、大陸地區的疫情趨緩下，綠河指出，第二季的營收已是逐月成長。

雖然今年上半年的業績仍比去年同期減少1成左右；不過，綠河指出，隨著市場逐漸活絡，庫存仍在低水位，客戶拉貨動能逐漸增強，雖仍無法與過去正常時期比，但，第三季的訂單量與出貨量，會優於上半年。

(工商 )