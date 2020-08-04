半導體測試介面廠精測（6510）受惠5G智慧型手機等各類晶片測試需求強勁、配合內部營運管理效率提升，2020年第二季獲利雙位數「雙升」登2.33億元次高、每股盈餘7.11元。累計上半年獲利躍增94.28％至4.12億元、改寫同期新高，每股盈餘達12.57元。

精測2020年第二季合併營收創10.57億元次高，季增17.43％、年增57.73％。毛利率54.14％、營益率27.97％，優於首季52.59％、24.23％及去年同期51.9％、20.85％，本業獲利能力同步顯著回升。

雖然受新台幣強升影響，精測第二季業外因匯損轉虧，但稅後淨利仍達2.33億元，季增達30.31％、年增達98.24％，同步改寫歷史次高。每股盈餘（EPS）達7.11元，優於首季5.46元及去年同期3.59元，則創歷史第3高。

累計精測2020年上半年合併營收19.57億元，年增達54.46％、改寫同期新高。毛利率53.43％、營益率26.25％，優於去年同期51.27％、19.89％。稅後淨利4.12億元、年增達94.28％，亦改寫同期新高，每股盈餘12.57元則創同期次高。

精測表示，受到新冠肺炎疫情全球大流行，使上半年各國經濟難逃衝擊波及。所幸，精測超前部署、提前啟動全方面防疫管制，早已全面提高所有關鍵耗材、用料庫存準備，在疫情影響供應鏈期間仍確保對客戶的承諾。

此外，為因應更嚴峻的經濟環境，精測除持續拓展探針卡業務外，本季亦啟動製程優化工程，導入人工智慧（AI）監控系統，達到即時穿透式生產管理目的，以提升生產品質及效率，滿足全球客戶需求。

(時報資訊)