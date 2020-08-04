普生(4117)旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑獲歐盟體外診斷醫療器材(CE-IVD)認證。普生表示，未來將持續針對GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑進行台灣、美國、東南亞等地相關認證申請，有助於提升全球新冠肺炎疫情監控，創造整體營運正面效益。

普生表示，旗下GB SARS-CoV-2 Ab ELISA新冠肺炎抗體試劑，透過全自動化儀器一次可篩檢約384人的檢體，一天24小時更可篩檢出約1536人的檢體量能，具有一次大量檢測的「高通量」快速檢測效益、高達99％檢測準確度，以及相較目前抗體快篩試劑，僅能判斷是否確診之「定性」檢測，更可進一步精準「定量」檢測IgM與IgG抗體，協助了解判斷是近期感染還是已經感染一段時間，推估感染的時間先後，並達到有效防疫追蹤使用，以達到更為全面防疫監控能量。

普生進一步表示，當人體受到病毒感染時會激發體內免疫反應，將會引發產生抗體，若人體感染新冠肺炎，約一周內將分泌IgM抗體，由於IgM抗體較無專一性，會在體內一段時間後減弱消失，約二至三周後分泌IgG抗體，此IgG抗體的專一性較高，具有較長期的保護力，因此，當感染新冠肺炎，需增加抗體檢測篩檢次數，以追蹤體內免疫保護力程度，亦有助於未來疫苗施打判斷之依據，仍具有一定市場檢測需求。

(時報資訊)