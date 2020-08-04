電子零組件廠信邦(3023)自結7月合併營收為19.09億元，較6月18.36億元成長4%，再創單月歷史新高，由於電動自行車、醫療、綠能等產品訂單強勁，信邦預估，第3季業績可望再創單季歷史新高，今天盤中股價強勢大漲，順利完成填息。

汽車、綠能、通訊及電子周邊等產業銷售均較6月成長，信邦7月合併營收達19.09億元，較6月成長4%，較去年同月成長12.18%，連續4個月創下單月歷史新高，前7月合併營收為117.65億元，較去年同期成長10.5%。

就各產品來看，信邦表示，汽車產業因電動車及充電設備需求增加，7月銷售較6月成長3.12%；綠能產業係風能發電機之連接線組需求增加，7月銷售較6月成長2.1%；通訊及電子周邊產業，在消費性電子需求增加及轉投資子公司所開發之新項目e-Bike，自4月開始量產出貨，需求及產能持續增加的帶動下，7月銷售較6月成長21.63%；若以MAGIC 5大產業前7月銷售來看，醫療及健康照護產業年成長21.09%、汽車產業年減6.56%、綠能及節能產業年成長17.89%、工業應用產業年成長10.19%、通訊及電子周邊產業年成長4.41%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.45%；工業應用產業佔28.37%；通訊及電子周邊產業佔合併營收24.06%；醫療及健康照護產業佔10.01%；汽車產業佔7.11%。

信邦上半年合併營收97.71億元，較去年同期88.4億元成長10.54%，合併毛利率為26.02%，較去年同期增加0.31個百分點，營業淨利為12.29億元，較去年同期10.17億元成長20.8%，稅後淨利10.35億元，較去年同期成長18.4%，每股盈餘為4.45元。

(時報資訊)