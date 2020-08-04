台新投信表示，新興短期高收益債券因具短天期優勢，能以較低的波動度，創造較佳的風險調整後報酬，同時滿足投資人低波動、穩收2大訴求，發揮「隨漲抗跌」能力，為目前新冠肺炎疫情風暴下的最佳財富守護者，建議可納入核心資產配置，降低投資組合風險。

台新投信表示，資產在景氣趨緩時能發揮抗跌力、景氣繁榮時能水漲船高，為投資最重要的2大目的。隨著全球熱錢效應帶動，全球金融市場普遍來到高檔位置，漲多下的任何風吹草動均使市場震盪盤整度加劇，影響資產收益穩定性。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，據彭博統計，在2007年8月底至2008年底的聯準會降息期間，新興短期高收益債券跌幅未達6％，跌幅雖略高於投資等級債券的4.5％、但較美國高收益債券的25.47％明顯抗跌。

此外，在2019年6月底至今年3月20日的聯準會降息期間，新興短期高收益債券跌幅僅5.1％，除了跌幅明顯較美國高收益債券的15.56％抗跌，表現亦優於投資等級債券的6.54％跌幅。

尹晟龢指出，在景氣多頭聯準會升息期間，新興短期高收益債券亦發揮跟漲能力。在2004～2006年聯準會升息期間，新興短期高收益債券大漲逾14％，漲幅超過投資等級債券5.58％的2倍。在2015～2018年升息期間亦大漲11.62％，漲幅優於投資等級債券的9.92％。

尹晟龢指出，新興市場國家體質已有改善，相較2008年金融海嘯及2013年6月前聯準會主席柏南克暗示縮減購債，新興市場的經常帳赤字減少。同時，新興市場槓桿程度遠低於成熟市場，支撐良好的債券品質。

尹晟龢表示，今年1月中以來，全球負殖利率債券總額大增2兆美元，目前已一舉突破13兆美元。在尋求收益仍是王道的市場準則下，新興短期高收債目前有效殖利率近5％，對投資人吸引力大增。

(時報資訊)