華新(1605)今天召開線上法說會，公布第2季財報，單季除了不鏽鋼、電線電纜部門及轉投資穩定外，商貿部分因南京華新城D地塊住宅產品「璟園」第三期銷售入帳，稅後淨利28.78億元，較去年同期大增78.8％，每股盈餘0.87元。

累計上半年營收531.36億元，毛利率11.70％，稅後淨利29.89億元，年增40.81％，每股盈餘0.9元。展望下半年，華新指出，因美中貿易戰持續且疫情未有緩解跡象，轉投資電子業急單效應後沒有明確復甦跡象，外在因素影響對下半年看法比較審慎，但商貿陸續完成交屋認列，獲利相對穩定。

華新第2季不鏽鋼部門包括常熟、煙台轉虧為盈，加上電線電纜部門獲利穩定成長，轉投資華新科(2492)及華邦電(2344)等獲利也持續回穩，各部門呈現獲利表現。

其中，商貿部門的南京華新城D地塊住宅產品「璟園」第三期，第2季認列營收約人民幣10億元，獲利3億元人民幣，預估下半年商貿剩下3成會陸續完成交屋認列。

此外，不鏽鋼上半年占比55％，已高於電線電纜45％，至於下半年銅鎳價因經濟情勢未明，沒有明確看法，公司會有避險措施，這幾年產業線纜深耕下，展望還算相對樂觀。

華新因應大陸及印尼不鏽鋼業者掌控鎳生鐵原料，低價競爭的威脅，將在印尼青山園區設廠，生產鎳生鐵，總投資金額超過5億美元，預計2021年第2季試車，第3季投產，將可穩定原料、降低成本。

(時報資訊)