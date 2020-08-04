宅食經濟夯，東森(2614)集團東森購物首度聯手鼎泰豐，在父親節前於東森旗下電視購物及ETMall電商平台開賣「元盅牛肉湯」與「鮮肉大包」。

新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，根據經濟部統計處公布資料顯示，第1季餐飲業營業額為1928億元，年減6.6%、第2季餐飲業營業額為1,738億元，年減12.4%億元，今年上半年因消費者不出門，「宅經濟」成了各行各業的新戰場，「轉型電商」成為餐飲業者的重要方向，許多知名餐廳與飯店也紛紛另闢銷售通路，開展新客源。

就東森購物銷售數據和排行榜顯示，今年前7月美食業績年增率高達35%，出貨件數比去年同期成長42萬件，是全通路成長動能最強勁的類別，東森購物看準「宅食」商機，攜手拓展銷售渠道，攜手拚振興，搶先於父親節前邀請有「台灣之光」美稱的《鼎泰豐》，於東森旗下電視購物及ETMall電商平台開賣「鮮肉大包」與「元盅牛肉湯」，服務廣大會員。

東森購物表示，鼎泰豐於1958年成立，1972年轉型點心店，以小籠包聞名全球，一年賣出2800萬個小籠包，不僅受到諸多國際媒體競相報導，也是許多國際巨星與名流政要來台的餐桌最愛，鼎泰豐在全球逾160家分店，分布於日本、韓國、美國、新加坡、中國大陸、香港、台灣等地，此次透過與東森購物首度合作，不僅拓展全新的銷售通路、提升銷售業績，更能夠接觸不同消費族群，刺激實體店面來客消費，也藉由東森購物便利舒適的消費體驗，導流實體店面消費者至線上購物，達到雙贏。

(時報資訊)