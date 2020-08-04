主打保戶數位體驗服務，台灣人壽高雄分公司於今（4）日開幕，由總經理莊中慶率領客戶服務處處長曾玉潔、通路一處處長高鶯娟、一級主管們與高雄服務同仁共同開幕剪綵，高雄市前鎮區振興里里長鍾明憲亦受邀出席參加。高雄分公司推出全新的服務特色，包括人性化櫃台，服務動線不漏接，規劃設置「保險數位小棧」，讓民眾業務可透過e化辦理，提供真正專業、貼心的服務。

為展現整體企業形象，台灣人壽高雄分公司不僅搬進前鎮區新大樓，一改過去分公司的老舊形象，並以中國信託金控色系打造，寬敞明亮的空間，服務人員穿著制服，呈現專業且年輕化風格。且新設有「客戶等待管理系統」，可將進出流量與辦理業務類型做各項後端數據分析，以改善服務流程；並設置「彈性全能櫃台」在來客流量大時即啟動服務，加快保戶現場等待辦理時間。

結合保險櫃台與e化金融空間，除可臨櫃快速辦理保單契約異動、理賠申請、保單借還款與繳交保費之外，高雄分公司服務大廳規劃有「保險數位小棧」，保戶進入大廳即可免抽號碼牌，自行透過小棧數位工具，從查詢個人保單資訊開始，在系統自動指引下即可快速辦理完成。

為體貼高屏地區高齡長輩，全面加強服務人員專業且貼心的服務，如遇數位操作困難的長輩，服務人員即主動協助，教導長者熟悉操作模式後，日後長者也可在家透過網路線上完成辦理；另也提供收費員到府收費、生存理賠調查到府服務等在地貼心服務。

全新台灣人壽高雄分公司位處在高雄軟體園區、高雄多功能經貿園區、亞洲新灣區聚集地新興商業重鎮所在地，期能擴大服務更多高屏區保戶；在擔心近距離接觸的防疫期間，已超前部署設有安全距離等候線以加強社交距離、專人量額溫及酒精消毒等防疫措施，一起為保戶健康把關，民眾可安心前往洽辦各項保險業務。

(中時 )