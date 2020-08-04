預計在8日於新莊體育館開打的牧德盃企業羽球排名賽，今下午在體育署舉辦賽前記者會，中華羽協力挺企業聘用體優生，邀請世界排名第二的周天成、「羽球王子」王子維、王齊麟與李洋四位國手站台，並為體育資優生發聲。

中華羽協與牧德科技簽訂合作備忘錄，將這場賽事列入協會年度賽事之一，中華羽協張國祚理事長表示，鼓勵企業聘用體育人才，將理念推廣到全台各企業甚至是國際，短期目標是希望在北中南開賽，中期是舉辦年度亞洲企聯。希望選手能安心進行訓練爭取優異成績，退役後也能有機會進入知名企業尋找第二春。

牧德科技汪光夏董事長笑說：「本企業喜歡羽球，因此聘用了13位體育人才，接下來還將聘用2位體育人，舉辦這項賽事是期盼能提倡體育風氣，重要是能讓體優生不怕找不到工作，並藉此拋磚引玉，希望更多企業引起迴響，讓日後更多體優生沒有後顧之憂。」

這項賽事從原先只有48隊到現今有60隊報名，分成企業組和專業組，企業組前兩名明年有望晉升專業組，而專業組包含合作金庫、土地銀行、台塑集團等在內的7支球隊，團體賽採1局21分賽制，男單、男雙和混雙三點，冠軍獎金10萬元。

周天成、王子維、王齊麟與李洋等人因為剛結束東京奧運模擬賽，目前正在休息狀態，因此將不會參加這場賽會。

(中時 )