保戶要注意了!千萬不要誤信保單可以獲利，在保險業務員的慫恿保單借款，再追加投保金額，金管會官員提醒，以原保單方式進行槓桿操作，保戶不僅要承擔借款利率，操作還可能增加風險；為遏止這樣的歪風，金管會今表示，大誠保險經紀人違反相關法令規定情事，依法核處2項限期1個月改正，併處罰鍰新台幣120萬元。

大誠保經爆發違反保險法令，金管會表示，是接獲民眾檢舉後，經調查發現，大誠保經某通訊處、8名業務員未經公司同意，以招攬文宣的方式，自去年1至10月共經手84張變額年金類的保險，其中，有81張保單有借貸情事，但總計貸款的動作多到離譜、共達296次。

簡單來說，平均每張保單借款3.6次，保戶借款後再投入同張保單、追加標的，明顯進行槓桿操作，增加操作風險，官員以白話的方式來說，「漲賺得多、跌也賠得多」。

而業務員慫恿保戶保單借款，金管會表示，目的就是增加業績、多賺保險佣金，但卻罔顧保戶資產風險。

金管會表示，大誠保經內部稽核、自行評估以及法令遵循等控制都有缺失，且缺乏文宣管理的能力，金管會除了對大誠處以罰鍰120萬元以外，也要求大誠保經對旗下這8名業務員同仁進行懲處。

(中時 )