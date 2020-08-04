現階段美國股市漲勢仍遙遙領先經濟復甦，短線漲多後高檔回吐賣壓不可不慎，不過，因全球熱錢效應持續，且各國政府加大振興力道，建議美股修正後仍可逢低找買點。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，科技股仍是資金加碼的重心，因為短期題材與長期基本面都聚焦在此；另一方面，風險是一個重要的選股考量，除了很容易導致價格波動，基本面的風險非常重要，目前科技股在疫情的推升下，新一波科技革命在加速，其不確定性較很多傳統產業還要來的小，但機會卻大很多，科技股未來漲升行情相對看好。

在操作上，蘇聖峰指出，除了資料中心與5G具備強勢成長動能外，在各國加速補助紓困下，汽車、手機與其他消費產品需求可望加溫，也是值得留意的族群。另外，生技醫療方面看法仍正向，但短期催化劑不多，可採逢低承接方式，而需求轉佳的景氣循環產業，如工具機等可尋找較佳的切入點。

(工商 )