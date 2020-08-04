主計總處今（4）日召開普查業務研討會指出，全球有九成以上的國家在2020年前後辦人口普查，我國也將在11月實施，與國際同步，這份普查所獲得的資料將會做為日後政府施政的參考。

主計總處於國家圖書館國際會議廳召開「普查業務研討會」，逾百名中央、地方參與普查工作者與會，由主計長朱澤民主持，他勗勉與會者共同合作，辦好本次普查。

主計總處指出，全球有九成以上國家於2020年前後辦理人口普查，我國今年的普查工作將與國際同步。

朱澤民以「普查掌握現在，數據啟動未來」為題說明普查的重要性，這項普查可獲得常住人口分布情況、家戶型態、長期照顧、使用語言、托育照顧、就學就業、居住狀況等重要資訊，可作為各級政府日後政策規劃的參考。

主計總處指出，本次普查採網路填報及派員訪問多元管道進行，各地方政府自自8月17日起陸續成立普查處及普查所，預計動員主計、民政、戶政、村里幹事等公務及民間人力約1.6萬人。

(工商 )