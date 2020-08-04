櫃買中心今（4）日表示，視陽光學公司（6782）在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，視陽光學成立於民國87年11月間，董事長兼總經理為李重儀，主要經營業務是拋棄式隱形眼鏡製造及銷售，送件時資本額為5億4,726萬元。視陽光學108年業績，營收14億7,201萬元，稅前盈餘2億3,761萬元，每股盈餘5.88元。

(工商 )