豐銀投顧分析師羅雅渝表示，儘管美國新一輪紓困案卡關，但美股由蘋果和微軟等科技股領漲下，美股四大指數3日全面收紅，那斯達克指數更創下歷史新高10,902點，漲幅1.47％，激勵台股4日開高64點，終場收在12,709點，漲幅1.57％，櫃買指數以164.98點作收，漲幅1.06％。

以技術面觀察，大盤沿上升趨勢線一路走揚，4日收在最高位置12,709點，越過3日盤中高點12,673點，同步站上7月28日低點12,533點，所有均線呈現多頭排列，若加權指數後續能站上並守穩12,769點，將能化解日線上的M頭疑慮。

個股方面，本周納入投資組合的廣錠，旗下台普威成功獲台電儲能標案，且下半年儲能設備生產效率提升後，缺料問題可望改善，預期第三季營收將逐月走揚。

雖然海外疫情不確定性仍在，但各國維持貨幣寬鬆政策，新台幣盤中再度來到29.36元，資金熱錢持續滾燙，加上台灣和美國指標股財報表現優異，成功延續多頭走勢，後市選股可留意第三季展望佳、蘋概、5G、半導體、印刷電路板（PCB）、NB等相關個股。

(工商 )