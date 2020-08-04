倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日開高走高，終場上漲196.89點，漲幅1.57％，收在12,709.92點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.73點，漲幅1.06％，以164.98點作收。三大法人方面，外資轉買54.68億元，投信續買8.12億元，自營商轉買12.64億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買回6,203口多單，累計淨多單部位為30,826口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然台股3日受外資罕見調節3百多億元壓抑，終場重挫151點，但多頭趨勢不變下，12,327點多頭馬其諾防線支撐也未跌破，果然大盤4日如預期再度大漲上來。

個股方面，本周納入投資組合的愛地雅，搶攻高階電動自行車市場，營運轉機浮現，股價4日強勢亮燈漲停，配合內外資法人大戶偏多心態不變下，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

此外，盤面上不僅中天、合一、亞諾法等生技股持續上演「死貓跳」的走勢，聯發科、威盛、力旺、世芯-KY、欣興、南電、景碩、圓剛、圓展、宣德、系微、鈺太、曜越、同致、美利達、巨大、桂盟及國揚等個股也接棒強勢大漲，顯見市場偏多氣氛濃厚。

展望後市，若大盤未來兩日急彈上來，以短線角度暫不建議過度追價，不過若有震盪壓回，10日均線附近將是低接進場的好機會，策略上持續採取「高出低進」的價差操作因應。

(工商 )